Murat Yıldırım'dan dev reklam anlaşması

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım Boyut Çelik Kapı markasının yeni reklam yüzü oldu.

Murat Yıldırım'dan dev reklam anlaşması

Ekranların başarılı aktörü Murat Yıldırım, Boyut Çelik Kapı markasının yeni reklam yüzü oldu.

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Önceki gün Beykoz Acarkent’te gerçekleşen basın toplantısı ile iş birliğini duyuran Murat Yıldırım, önünüzdeki günlerde reklam filmi çekimleri için kamera karşısına geçeceğini belirtti.

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Gerçekleşen işbirliği hakkında mutluluğunu ifade eden Yıldırım, "Sektörün köklü bir markasıyla iş birliği yaptığım için mutluyum. Bu tarz işbirliklerinde çok titiz davranırım. Boyut Kapı’da tam da bu anlamda öncü ve güvenilir bir marka olduğu için çok içime sinen güzel bir iş oldu. Kamera karşısına geçeceğim gün için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Boyut Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Aksu, "Murat Yıldırım gibi tanınmış ve sevilen bir isimle iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Markamızın güvenli, sağlam ve dayanıklı ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği ile birlikte, Boyut Kapı olarak, sektördeki liderliğimizi koruyarak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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