Muratlı’da feci kaza: Saman yüklü tır devrildi

Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Gökhan A. yönetimindeki 50 ABP 724 plakalı tır, keskin virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza alanında trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalar yaptı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.