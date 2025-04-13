Muratlı’da feci kaza: Saman yüklü tır devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Muratlı’da feci kaza: Saman yüklü tır devrildi

Tekirdağ Muratlı’da saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı. Keskin virajda yaşanan kazanın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Gökhan A. yönetimindeki 50 ABP 724 plakalı tır, keskin virajı alamayarak devrildi. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüye, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaza alanında trafik güvenliğini sağlamak için çalışmalar yaptı. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Muratlı’da feci kaza: Saman yüklü tır devrildi

Muratlı’da feci kaza: Saman yüklü tır devrildi

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