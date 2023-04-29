Muratpaşa Yağlı Güreşleri'nde VAR sistemi uygulanacak

Editör: Fatma Demirkaya

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Pazar günü Konuksever Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek güreşlere, tüm boylarda bin 500 pehlivanın katılması bekleniyor.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin 16 kişilik davul-zurna ekibinin de er meydanında olacağı güreşler, saat 08.00'de alt boylarda başlayacak. Başpehlivanlar ise 12.00'de kol bağlayacak.

10 BİN KİŞİLİK YEMEK

Yaklaşık 1 ton yağın kullanılacağı güreşlerde, 10 bin kişilik yemek ikram edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, federasyonun bünyesinde 20-21 Mayıs'ta başlayacak Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde uygulamaya alınacak VAR sisteminin ilk kez Muratpaşa'da başlayacağını belirtti.

Yağlı Güreş Ligi'nde puanlama esası söz konusu olduğundan derecelerin öneminin arttığını ifade eden Türkiş, şunları söyledi:

"Derecelerin ve puanlamanın öneminin daha fazla artması etkin bir hakem performansını da mecburiyet haline getiriyor. Bunun için etkili bir VAR sisteminin oluşturulmasına karar verdik. VAR sistemini ligde uygulamadan önce ilk olarak 5. Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde başlatacağız. Muratpaşa güreşleriyle VAR sistemini devreye sokacağız. Bu bizim için hem test hem de başlangıç olacak."