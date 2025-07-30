Müsavat Dervişoğlu çağırdı, Hüseyin Baş daveti kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda herkesi Bursa'da yapılacak mitinge çağırdı. Bu çağrının üzerine Hüseyin Baş, Dervişoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Bağımsız Türkiye Partimizin tüm Bursa teşkilatı da 3 Ağustos Pazar günü orada olacaktır" ifadelerini kullandı.

"HANGİ PARTİDEN OLURSANIZ OLUN, GELİN..."

Dervişoğlu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çılgın Türkler"i bekliyorum!..

Hangi partiden olursanız olun. Gelin Cumhuriyet'e sahip çıkalım. Gelin Türklüğe sahip çıkalım. Gelin bu ihanet sürecine karşı güç birliği yapalım. Ben üzerime düşeni yapmaya hazırım. Ben de varım diyen herkesi önüme arkama değil, durduğum safa, kazdığım sipere davet ediyorum. Ne mutlu Türküm diyene... "

Dervişoğlu'nun çağrısı üzerine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ta sosyal medya hesabından daveti kabul ettiklerini açıkladı.

Baş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çağrınız kıymetli Sayın Genel Başkan.

Bağımsız Türkiye Partimizin tüm Bursa teşkilatı da 3 Ağustos Pazar günü orada olacaktır."