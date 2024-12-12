Müsavat Dervişoğlu, Devlet Bahçeli'nin DEM Parti planını anlattı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ı alkışlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına katılan Dervişoğlu, Bahçeli'ye şaşırmadığını belirtip yapılan hazırlığı anlattı. Her şeyin planlı olduğunu belirten Dervişoğlu, Bahçeli'nin bir hamle yapmadan önce basına haber verdiğini savundu.

"ALKIŞA HAZIRLIK YAPILDI"

Bahçeli’nin son çıkışına şaşırmadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Beklentilerimin hilafına bir şey değil, davranış değil bu, ayrıca ipuçları da vardı orada. Sayın Bahçeli bu tür şeyleri yapmadan önce yakınları tarafından medyayı haberdar eder. Sayın Bakırhan kürsüde konuşurken ve konuşmasının sonuna gelindiğinde ya da yaklaşıldığında basın tribünündeki gazetecilerin tamamı Bahçeli'ye tevcih ettiler objektiflerini. Dolayısıyla böyle bir hazırlığın olduğunu orada gözlemledim. Önceden bildirilmiş. Devlet Bey bir şey yapacak konuşmanın sonunda diye. Gazetecilerin kameraları Devlet Bey'in olduğu tarafa yönelince ben böyle bir şey olacağını tahmin ettim. Hatta onu konuştuk Turhan Bey'le aramızda. Mesele de odur yani. Turhan beye, 'Herhâlde alkışlayacak, gazeteciler hazırlık yapıyor' dedim. Yani coşkuyla da değil, iştiha ile yapılan bir alkışlama. İştahla. Gülerek alkışladı” ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİ TBMM'DE TEMSİL EDİLEN BİR SİYASİ PARTİ"

Siyasi rakiplerin alkışlanmasında herhangi bir sorun olmadığını ifade eden Dervişoğlu, “Bu DEM olsa da kim olursa olsun. Yani şimdi netice itibariyle bütçede konuşma hakkı olan, devlet tarafından bütçelendirilen, devlet tarafından makam arabası verilen, komisyonlarda temsil edilen bir siyasi parti. Geçmişte bunu ben söylediğim için eleştirildim Milliyetçi Hareket Partili bir kesim tarafından. Anayasal çerçevede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir siyasi partidir” diye konuştu.

"TEK ADAMLIĞA EVİRİLEN DÜZENİN ÖNÜNÜ BAHÇELİ AÇTI"

1999 seçimlerinde Bahçeli’nin tutunduğu tavra değinen Dervişoğlu, “1999 seçimleri akşamında Bahçeli, milleti şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu. ‘Fazilet ve DYP dinlensin’ demişti. Öznede Fazilet ve DYP sanıyorsunuz ama burada başbakanlık DSP’ye verilsin sonucu çıkmıştı. Fazilet ve DYP’nin birleşmesi merkez sağı dağıtmıştı. Peşinden Türkiye erken seçime gitmişti, bunu yapanda Bahçeli’ydi. AK Parti’nin tek başına iktidara yolu açılmıştı. MHP bir süre barajı aşamamıştı, 2007’de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 367 krizi yaşanmıştı. TBMM’de 367 çoğunluk bulunamadığı için erken seçim kararı alınmıştı. TBMM yeniden yapılanmıştı. Bahçeli o sene TBMM’ye gireceğin söyleyerek, Abdullah Gül’ün seçilmesini açmıştı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesinin MHP liderini önerisi olduğunu vurgulayan Müsavat Dervişoğlu, şunları söyledi: “2016 darbesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Olağanüstü Hal koşullarında kaynaklı olarak yetkiler kullandığını ve bu yeni Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesini Bahçeli önerdi. Türkiye’nin başına bela olan bu ucube sistemi ve tek adamlığa evirilen düzenin önünü açtı. Ben Bahçeli’ye şaşırmıyorum.”