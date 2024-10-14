Müsavat Dervişoğlu: En büyük hedefim Türk milliyetçilerini birleştirmek

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Yaşım, konumum, görevlerim, hayat hikayem gereği yapabileceklerim, yapamayacaklarım ve yapmayacaklarım var. Huzurunuzda bütün samimiyetimle söylüyorum ki en büyük hedefim; Türk milliyetçilerini birleştirmektir" diye konuştu.

Dervişoğlu "Herkesin milliyetçiliğe dair ahkam kestiği yerde Türk milliyetçilerinin siyasetten uzak durması, küsmesi, darılması, gücenip gitmesi kabul edilemez" diye konuşan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'TÜRK MİLLİYETÇİLERİ KONUŞMALIDIR'

"Biz, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir anlayışın sahipleriyiz. Temsilimize sahip çıkmadığımız için yıllardır Türk kelimesine alerji duyan, Türklerden başka herkesin çıkarını düşünen insanlar ülkemizi yönetme fırsatı buldu. Bu yüzden sizden en büyük talebim konuşmanızdır. Türk milliyetçileri konuşmalıdır."

Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin Ankara'daki bir otelde düzenlenen 2'nci Büyük Kongresi'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Dervişoğlu, Cumhuriyetin Türk gençlerine, Türk milliyetçilerine emanet olduğunu, bunun hakkını vermek zorunda olduklarını söyledi. Müsavat Dervişoğlu, "Yaşım, konumum, görevlerim, hayat hikayem gereği yapabileceklerim, yapamayacaklarım ve yapmayacaklarım var. Huzurunuzda bütün samimiyetimle söylüyorum ki en büyük hedefim; Türk milliyetçilerini birleştirmektir. Çünkü birleştirme niyetiniz ne kadar halis olursa olsun ayrılık gerekçelerini de doğru tespit etmiş olmanız icap ediyor. Bunu yaparken ağzım kuruyor, bunu söylerken ağzım kuruyor. Ben, aslında Türk milliyetçiliğinin Türk siyasetinde doğru temsil edilebilmesi adına çaba sarf eden bir arkadaşınızımdır. Bana birisi dese ki Müsavat Dervişoğlu şöyle bir cümle kuracaksın, şöyle bir hakaret içeren kelam sarf edeceksin ve bunu Türk milliyetçileri, milliyetçisi birine karşı yapacaksınız dese bana dünyayı verseler beni ona razı edemezler. Çünkü ben bilirim ki bir tek Türk milliyetçisinin kalbini inciterek elde edilmiş zafer aslında Türk milliyetçileri açısından hezimet hükmündedir. Ve bütün Türk milliyetçilerini faydacılıktan, çıkarcılıktan, pazarlıkçılıktan, pazarlamacılıktan uzak durmaya davet ediyorum. Hiçbir Türk milliyetçisine kumpas kuramam. Hiçbir Türk milliyetçisini rencide edemem, incitemem. Bugün başka başka mevzilere yerleşsek bile onu dostane bir rakipten öte düşman görüp iftira atamam, tahkir de edemem" diye konuştu.