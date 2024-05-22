Müsavat Dervişoğlu: En düşük emekli maaşı asgari ücretin üzerine çıkarılmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, emekli maaşları ve geçen hafta karara bağlanan Kobani davasına da değindi.

"Açılım sürecinin tarafları hatırlatılmasını sevmezler ama ben unutturmayacağım" diyen Dervişoğlu, “Mahkemenin gerekçeli kararını merakla bekliyoruz. Ülkemizi ateşe çevirmek isteyenlere verilen cezaları ayrıca değerlendireceğiz. Ama onlarla Dolmabahçe’de pazarlık edenleri de asla unutmayacağız” dedi.

EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN ÇAĞRI

Öte yandan Dervişoğlu, hükümete emekli maaşlarına ilişkin çağrıda da bulundu. İYİ Parti lideri, “Bugün milyonlarca emekli vatandaşımızın asgari ücretin altında emekli maaşı almasının tek sebebi, AKP iktidarının 2008 yılında yapmış olduğu düzenlemelerdir” diye konuştu.

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Güncelleme katsayısını yüzde 100’den yüzde 30’a düşürdüler. Aylık bağlama oranını yüzde 75’lerden yüzde 50’ye düşürdüler. Sonuç ise 2003 Ocak’ında en düşük emekli maaşı asgari ücretten yarı yarıya fazla iken bugün en düşük emekli maaşı asgari asgari ücretin altındadır. Emekli vatandaşlarımızın dertlerini bir nebze olsun çözecekseniz saçma sapan vaatler yerine en düşük emekli maaşını 21 sene önceki haline getirin ve asgari ücretin üstüne çıkarın.