Müsavat Dervişoğlu: Gereğini yapın

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği ortaya çıktı. Yaşanan olay sonrası halk sokaklara döküldü. Suriyeli şahsa ait olduğu iddia edilen motosiklet ve ev ateşe verilirken mahallede yaşayan diğer Suriyelilerin ev ve işyerleri de ateş edildi.

Çok sayıda polisin yönlendirildiği mahallede 10 polis yaralandı. Yaşanan olayın yankısı sürerken, siyasilerden de açıklamalar gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, konuyla ilgili sosyal medya platformu X’den açıklamalarda bulundu.

"SURİYELİ MESELESİ MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ"

Bugün Kayseri'de yaşanan tabloyu yaşamamak için iktidarı defalarca uyardıklarını belirten Dervişoğlu, sığınmacı meselesinin Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceği için varoluşsal bir milli güvenlik tehdidi olduğunu, ve artık sessiz ve saklı bir işgali aşan bu meselenin topyekün bir yıkıma dönüşmek üzere olduğunu ifade etti.

"GEREĞİNİ YAPIN"

İktidara seslenen Dervişoğlu, “Türkiye'yi göz göre göre bir uçuruma sürüklediniz, şimdi o uçurumdan düşmesini sıcak koltuklarınızdan aymazca izlemeyin! Kayseri'de yaşanan insanlık dışı olay ve sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine ciddiyetle gereğini yapın! Bu vesileyle bir kez daha tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum! Hemen şimdi; ortak bir çözüm önerisi ve ortak bir siyasi irade ile müşterek bir zeminde harekete geçelim” ifadelerini kullandı.