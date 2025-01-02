Müsavat Dervişoğlu ile Bahçeli tokalaşmadı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Eski bakan ve Başbakan Yardımcılarından Nahit Menteşe, 31 Aralık'ta vefat etmişti. Nahit Menteşe için TBMM’de cenaze töreni düzenlendi.

Şeref Kapısı önündeki alanda düzenlenen törene, Menteşe’nin ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, eski Başbakan Tansu Çiller, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, birçok milletvekili ve siyasetçi katıldı.

BAHÇELİ VE DERVİŞOĞLU TOKALAŞMADI

Törende İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tokalaşmaması dikkat çekti.

Dervişoğlu, Menteşe ailesine taziyelerini ilettikten sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u selamladı. O esnada karşı karşıya gelen Bahçeli ve Dervişoğlu'nun selamlaşmaması gözlerden kaçmadı.

İşte o anlar:

DERVİŞOĞLU, BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan'la ilgili Meclis çağrısına "Gelsin bu kürsüde konuşsun demek, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istemek demektir. Buna benzeyen birçok şeyi bu zamana kadar yaptı ve konunun doğru alanlarda tartışılmasının önünü kapattı. Yoksa salt milliyetçi reflekslere bağlı olarak şiddetli bir karşı duruş sergilemiş değilim. İmralı'da tecrit altında bulunan birinin, Meclis kürsüsüne daveti eşyanın tabiatına aykırıdır. Bunun arkasında hangi amaç olabilir düşüncesinden hareketle, toplum düşünceye sevk edildi." diyerek tepki göstermişti.