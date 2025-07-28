Müsavat Dervişoğlu, İmamoğlu'nun niçin tutuklandığı cesurca açıkladı!

"BU SON DERECE SAÇMA, MAKSATLI BİR ADIMDIR"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kamuoyunda tartışma yaratan “Bir Kürt, bir Alevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun” önerisine sert sözlerle karşı çıktı. Etnik ve mezhepsel temelli siyasi önerilerin toplumu ayrıştıracağını belirten Dervişoğlu, bu yaklaşımı “zihinleri bulandırmaya yönelik” olarak değerlendirdi.

Bahçeli’nin açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, “Türkiye'de Alevi vatandaş ya da Kürt vatandaş diye bir ayrım da yok” dedi. Toplumun böyle bir kimlik siyasetiyle temsil edilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, “Diyelim ki bir Kürt Cumhurbaşkanı, bir de Alevi Cumhurbaşkanı Yardımcısı istiyorsunuz. Bunları kim önerecek? Kim diyecek ki, bu kişi Kürtleri ya da Alevileri temsil ediyor? Böyle bir kast sistemi mi var? Bu son derece saçma bir düşüncedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de adalet duygusunun zedelendiğini belirten Dervişoğlu, “Türk milleti adına değil, Erdoğan adına karar veren hakimler varmış hissiyatı oluşuyor. Bu çok tehlikeli bir durumdur” dedi.



"İMAMOĞLU KAÇSA ERDOĞAN KURBANI DA BEKLEMEZ ORTALIĞI ADAĞA BOĞAR"

Ekrem İmamoğlu davasına dair düşüncelerini de paylaşan Dervişoğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu. Kaçma şüphesi diyorsanız salın, kaçsın. Zaten Sayın Erdoğan Kurban Bayramı'nı beklemez, ortalığı adağa boğar” dedi.



"BEN BARIŞA DEĞİL İHANET GİRİŞİMLERİNE KARŞIYIM"

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube Kanalında soruları yanıtlamaya devam eden Dervişoğlu, "barış karşıtı" eleştirilerine net bir dille yanıt verdi.

Barış girişimi adı altında Türkiye’nin birliğine ve egemenliğine zarar veren adımlara asla müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Dervişoğlu, “Ben barış girişimlerine değil, ihanet girişimlerine karşıyım. Bana gelip de böyle bir soruyu bile kimse yöneltemez” dedi.

"TÜRKİYE'NİN SİGORTAYA İHTİYACI VAR"

Türkiye’nin doğru düşünen, doğru anlatan, kurgulanan oyunlara gelmeyen ve tuzaklara düşmeyen bir siyasi akla ihtiyacı olduğunu ifade eden Dervişoğlu, “Bu milletin bir sigortaya ihtiyacı var. Ben de o sigorta olma sorumluluğunu üstlenmeye çalışıyorum” diye konuştu.

Dervişoğlu, kendisine yöneltilen eleştirileri hamasi söylemlerle aşındırmaya çalışanlara da seslenerek, “Barış karşıtlığı gibi etiketlerle meseleyi sulandırmak isteyenler boşuna uğraşmasın. Bu toplumun dirayetli ve ilkeli duruşlara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.