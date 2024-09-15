Müsavat Dervişoğlu, Mansur Yavaş ve Koray Aydın... Bağlum'da sürpriz buluşma

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) himayelerinde ASKİ Spor Kulübü tarafından Keçiören Bağlum Stadyumu’nda 622 pehlivanın katıldığı yağlı güreş müsabakaları düzenlendi.

ABB tarafından düzenlenen yağlı güreşleri çok sayıda siyasetçi de takip etti.

BAĞLAR'DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Bu siyasiler arasında ise bazı isimler dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu müsabakaları yan yana takip ederken, İYİ Parti Kurucularından ve bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın da müsabakaları protokolden takip etti.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Kurultayı’nda genel başkanlık için rakibi olan; Haziran ayında İYİ Parti’den istifa eden Koray Aydın ile sarılarak selamlaşması gözlerden kaçmadı.

Dervişoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soru üzerine güreşleri takip etmek için bu etkinliğe katıldığını belirten Dervişoğlu, "1931'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatılmış. Bu zamana kadar ihmal edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesinin gelenekleri yaşatmak adına atmış olduğu bu adımı son derece yerinde görüyorum." diye konuştu.

İYİ PARTİ’DE YAŞANAN İSTİFALAR HAKKINDA AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, bir gazetecinin, partisindeki istifalarla ilgili sorusuna ise "Şu anda geldiğimiz spor aktivitesi, bir gelenek aktivitesi. Törenin ve geleneğin yaşatılması için burada insanlar bir araya gelmiş, büyük de emek sarf etmişler. Bu konuyla ilgili sorularınızı bana genel merkezde, Meclis'te yöneltebilirsiniz. Burada yapacağım açıklamayla bu güzelliği gölgelemek istemiyorum." yanıtını verdi.

İYİ Parti'de yeni istifalar

İYİ Parti'de bir milletvekili daha istifa etti

Müsabakaları bazı milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve milli sporcular da takip etti.