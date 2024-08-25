Müsavat Dervişoğlu nikah şahidi oldu. ‘Aile olmazsa millet olmaz’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Genel İdare Kurulu üyesi Melih Aydın’ın kız kardeşi Özlem Aydın’ın nikah şahitliğini yaptı. Özlem Aydın ile Muhterem Eryürük’ün nikahını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce kıydı.

Dervişoğlu, buradaki konuşmasında, nikahın, insanların birbirlerine duyduğu sevgi ve saygının imzayla resmileştiği bir alan olduğunu söyledi. Hukuken bu akdin resmileştiğini anlamak için işleyişi imzayla bağlamak gerektiğini belirten Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Sizin kıymetli imzalarınızın üzerine biz de şahitliklerimizi ettik. İmzalarımızı şahsımız adına değil burayı şereflendiren tüm misafirler adına attık. Aile milletin çekirdeğidir. Aile olmazsa millet olmaz. Sizlere de bu milli duyguyu yaşatabilecek ve geleceğimizi emanet edecek evlatlar lazım. Evlatlar sizin değil Eskişehir'in, Türk milletinin evlatları olacak. Gazi Mustafa Kemal'in kuruluş felsefesi ve ilkelerine her zaman sadık kalacak nesiller yetiştirmenizi temenni ediyorum. Sizlere mutluluklar diliyorum."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından diğer şahitlerle birlikte çifte aile cüzdanını verdi.