Müsavat Dervişoğlu Öcalan'ın çağrısının arkasındaki asıl amacı açıkladı

DEM Parti heyetinin kanlı PKK örgütünün kurucusu Abdullah Öcalan ile görüşmesinden sonra beklenen çağrı metni okundu. Okunan metinde Öcalan, PKK'nın silah bırakmasını istedi. Bebek katili, "Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, terör örgütü ile barışın sağlanamayacağını belirterek, yapılan anlaşmaya tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

"Büyük Türk Milleti’ni saygıyla selamlıyorum. Milli gurur ve şuur sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, endişeyle, şüpheyle ama en çok da öfkeyle, 50 bin insanımızın katili, müebbet hükümlüsü cani başının mektubunu bekleyecek kadar şirazeden çıkmış bir iktidarın, organize bir delirmişliğin tasallutu altındayız.

Tarihe not düşmek isterim ki; bu süreç kirli bir pazarlığın, bir o kadar kirli ürünüdür. Türkiye, tek adamın makam ve unvan hırsıyla, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir istibdat çukuruna yuvarlanmak üzeredir.

"PKK’YA TERÖR ÖRGÜTÜ DEYİP, YPG’YE DESTEK OLUYORSUNUZ"

Buna göre, Suriye’nin kuzeyinde yapılanan PYD/YPG terör örgütü, aslında PKK’nın ta kendisidir. Nitekim bu ülkeyi yönettiğini iddia edenler, ABD ve Avrupa Birliği’ne seslenerek; “PYD/YPG, PKK’nın kendisidir. PKK’ya terör örgütü deyip, YPG’ye destek oluyorsunuz. İkisi de aynı örgüttür.” demiştir.

Bu gerçekten hareketle, bugün sergilenen kirli oyunda, hükümlü teröriste yaptırılan çağrı yalnızca PKK’ya, yazıhanesini Irak’ın kuzeyinden Suriye’nin kuzeyine taşıması çağrısıdır. Daha önce, Cumhuriyet Bayramı’nda, Suriye’nin kuzeyine geçirdikleri teröristlerle mücadele etmek zorunda kalan bu iktidar, anlaşılan o ki bugün aynı ihanetin yeni versiyonunu yürürlüğe koymuştur.

"İKTİDAR PKK’YI LAĞVETME KILIFIYLA ASLINDA CUMHUR İTTİFAKI DEVLETİNE KATMAKTADIR"

Bu oyunun mimarları, kiminle hangi pazarlıkları yaptıklarını, “Asla izin vermeyiz.” dedikleri Suriye’nin kuzeyindeki devletleşmeye dair ne düşündüklerini izah etmek zorundadırlar. Bu, milletimize karşı namus borçlarıdır.

Bugüne kadar bu sürecin sonuçlarının ne olacağıyla yüzleşmemiş olan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum ve umuyorum ki bugün televizyonlarda yayınlanan teröristbaşı ve avanelerinin fotoğrafını gördüklerinde, mektubu duyduklarında, binlerce şehidimizi düşünmüşler, uzuvlarından mahrum bırakılmış binlerce gazimizi gözlerinin önüne getirmişlerdir. Ve onların annelerinin, babalarının, çocuklarının, eşlerinin yıllardır yaşadıkları tarifsiz acılara bir de böylesine bir ihanetin eklenmesiyle şu an yaşadıkları derin acıyı anlamışlardır.

Bebek katilinden barış güvercini yaratmaya cüret eden bu iktidar, PKK’yı lağvetme kılıfıyla aslında Cumhur İttifakı devletine katmaktadır."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti heyeti, İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası Türkiye'ye dönen DEM Parti heyeti, bugün saat 17:00'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada terörist Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı metin okundu.