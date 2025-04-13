Müsavat Dervişoğlu'ndan AKP'yi kızdıracak açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Avaz Araştırma ve Strateji Merkezi tarafından Ankara Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen 'Son Başbuğ Alparslan Türkeş' konulu panelinde önemli açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyeti ile görüşmesine ilişkin, "Bir dönem askıya alındığını zannettiğimiz sürecin yeniden yaşama geçirildiğini görüyoruz. Bunun ne zaman olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Okyanusun ötesinden ABD'den Trump, 'Ben Erdoğan'ı severim, bilirim ki o da beni sever' dedikten sonra sevgiler depreşti ve karşılıklı verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında bir takvim işletilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

"TAKVİMİN İKTİDAR OLMAKSIZIN İŞLEM KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

DEM Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da katıldığı etkinliğe değinen Dervişoğlu, "İtalya'da bir etkinlik düzenleniyor ve bu ses İtalya'dan geliyor. Öcalan canisi daha önceden de Suriye'den çıktıktan sonra İtalya'da ikamet etmişti. Orası bu işlerin yapılabilmesi için elverişli bir siyasi alan. Pervin Buldan'ın söyledikleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben Öcalan'ın ulakları ile meşgul değilim ama şayet bir yöntemle takvim belirleniyorsa, bu yöntem ve takvimin iktidar olmaksızın işlem kazanması mümkün değil. Dolayısıyla konuşması gereken Erdoğan, onun sözcüleri ve ortaklarıdır" ifadelerini kullandı.

"BİR TARAFTA MİLLET DİĞER TARAFTA HÜKÜMET. HODRİ MEYDAN"

Dervişoğlu, şunları söyledi,

"Bunun dış merkezli işler olduğunu hep söyledim. Buna bağlı birtakım taahhütlerden kaynaklandığını ifade ettim. Anlaşılıyor ki söylediklerimizde haklı çıkıyoruz. Millet sesimize kulak versin. Konya'da dün Konyalılara 'Böyle bir şeye izin verecek misiniz' diye sordum. 'Hayır' cevabı verdiler. Bu sesi hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin duyması gerektiğini ifade ettim. Buradan da söylüyorum; binlerce evladımızın katili ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısına kastetmiş, Türk vatanının bütünlüğüne zarar vermek amacıyla terör örgütü inşa etmiş birinin hükümlü olduğu bir yerden örgüte önderlik etmesi ve bu ülkeyi yönetenlerin, bu alçağı önder kabul etmesi bizim tarafımızdan kabul edilebilir değildir. Bir tarafta millet diğer tarafta hükümet. Hodri meydan."