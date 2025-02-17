Müsavat Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye ‘Öcalan’ tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bebek katili Öcalan'ı konuşması için Meclis'e davet eden MHP Lideri Devlet Bahçeli ve iktidarı hedef aldı.

Bebek katilini Meclis'e çağırmanın normal bir davranış olmadığının altını çizen Dervişoğlu, Öcalan'ın bir barış güvercini ve hatta hak savunucusu gibi muhatap alındığını, Öcalan'ı bu şekilde muhatap alanların Türkiye'ye zehirlerini akıttıklarını belirtti.

"BİR BAŞKA ÇÖZÜM SÜRECİNİ DE BİZ BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ"

Dervişoğlu yaptığı konuşmada şunları söyledi,

"Bugün gözlerimizin içine baka baka 50 bin vatandaşımızın katiline el uzatanlar, onu Meclise çağırmak gibi bir şaşırmışlığı sanki normalmiş gibi zikredenler, yürüttükleri şok doktrini sonucu güya pazarlık payını yüksek tutarak, teröristbaşı kanlı bebek katilini bir barış güvercini gibi hatta bir hak savunucusu gibi muhatap alanlar; Türkiye’ye yıllardır ufak ufak zerk ettikleri zehrin son damlalarını da vermeyi planlıyorlar" dedi. Millî Egemenlik Platformu'nun Milli Egemenlik Kongresi'nde konuşan Dervişoğlu, "Türkiye’yi, Türk milletini bu ölüm uykusuna yatıranlara mani olmalıyız. Çünkü bu uykunun uyanışı yoktur! İşte tam da bu yüzden, devletin ve milletin birlikte hareket ettiği bir zeminde, bir başka çözüm sürecini de biz başlatmak zorundayız"