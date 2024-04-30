Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'tebrik' yanıtı

Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye 'tebrik' yanıtı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'İhanet edenleri tebrik etmek bizim kitabımızda yazmaz' sözüne yanıt verdi. Dervişoğlu, "Kendisinden tebrik mesajı beklemiyorum. Gündemi bu tür polemiklerle meşgul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısı konuşmasındaki "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz" sözlerine de cevap verdi.

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"KENDİSİNDEN TEBRİK BEKLEMİYORUM"

Dervişoğlu, "Kendisinden herhangi bir tebrik beklemedim. Karar kendilerinindir ama bazı beyanları var. Bilmenizi istiyorum ben kişilerle olan hukukumu onların beyanlarına bakarak oluşturmuyorum. Ona bakarak hukuk oluşturursanız daha önce kimlere neler söyledi ve bugün hangi çizgide ona bakmanız lazım. Onun için söyleyebilir. Ben polemik yapmak için gelmedim İYİ Parti Genel Başkanlığı'na. Böyle polemiklerle gündemi farklı bir şekilde meşgul etmenin de anlamı yok. Benim başkanlığımda her şey şeffaf olacak, gizemli ifadeler kullanmayacak, şaibeli işler de yapmayacağım" şeklinde konuştu.

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"ÜZERİMDE HAKKI VE EMEĞİ VAR"

"Orada kritik bir cümle var hainlikle ilgili" diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ben onun partisinde 10 yılı aşkın il başkanlığı yaptım ayrıca hayatımın hiçbir döneminde de kendisine karşı böyle maksadı aşan ifadelerde bulunmadım. Bir de üzerimde hakkı ve emeği var, yani Türk siyasetinde şayet bugün buralardaysak bugüne kadar yapmış olduğumuz yolculukların, edindiğimiz tecrübelerin hayatımızda önemli bir yeri var ben onların hiçbirini yok sayamam. Bir kişi öyle dedi diye de bir büyük camianın gönlünü kıramam."

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