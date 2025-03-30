Müsavat Dervişoğlu'ndan bayram mesajı! Birlik ve beraberlik vurgusu

Düzenleme: Kaynak: AA

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ankara'da bayram namazı çıkışında konuştu. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Dervişoğlu, "Öncelikle bu mübarek günde, başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin, toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum." ifadeleriner yer verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Öncelikle bu mübarek günde, başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin, toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum." dedi.

bayram1.jpgDervişoğlu, Oran semtindeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, tüm vatandaşların ve Türk-İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Bayramların dargınlıkların sonlandırıldığı, küskünlüklerin bittiği ve insanların kucaklaştığı günler olduğunu aktaran Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle bu mübarek günde başta siyasiler olmak üzere sorumluluk sahibi makamları işgal edenlerin toplumumuzun birliği, beraberliği ve kardeşliği noktasında kullandıkları dile özen göstermelerini tekraren ifade etmek istiyorum. Gazze'de dindaşlarımız, Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız zulüm altındalar. Sürgünlerle cezalandırmalarla ve ölümlerle sınanıyorlar. Bu bayramın, bütün bu dönemlerin bittiği bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum."

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