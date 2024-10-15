Müsavat Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye sert tepki! Öcalan çağrısı kriz çıkardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu’ndan Devlet Bahçeli’ye sert tepki! Öcalan çağrısı kriz çıkardı

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, grup toplantısında Öcalan’a çağrı yapan Devlet Bahçeli’ye tepki gösterdi.

Siyasette MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin DEM Parti adımı konuşulmaya devam ediyor. Meclis’te DEM Parti sıralarına giderek milletvekilleri ile tokalaşan Devlet Bahçeli siyasette yeni polemiklerin fitilini ateşledi.

DEM Partisi ile tokalaşmasını bilinçli olarak yaptığını belirten Bahçeli, “Dünyada barışı isterken, kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli ise PKK ele başı Abdullah Öcalan’a seslenerek, “Türkiye’ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin.” dedi.

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İYİ PARTİ LİDERİNDEN SERT YANIT

Bahçeli’nin bu sözlerine yanıt İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Dervişoğlu X hesabından Bahçeli’nin konuşmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu paylaşımında “Terör örgütünü devlet tasfiye eder.” Diyerek göndermede bulundu.

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İyi Parti lideri devamında ise “Terörün bittiğini de devlet ilan eder! Teröristbaşından hüküm bekleyene devlet değil, gaflet ve dalalet denir!” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

BAHÇELİ NE DEDİ?

DEM Parti milletvekilleriyle tokalaşmasıyla siyasette gündemi değiştiren Devlet Bahçeli bugün yaptığı grup toplantısında terör meselesine değindi.

Tokalaşması hakkında da konuşan Bahçeli “Bu elin yanlış yorumlanmasını asla affetmem” dedi. Bahçeli sözü terörist elebaşı Abdullah Öcalan’a getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Türk-Kürt kardeştir, araya giren, bozgunculuğa heveslenen kim varsa kamburdur, kalleştir, kanser hücresidir, kahrolmaya mahkumdur. DEM Parti’nin iradesini İmralı’ya rehin bırakması siyasetin doğasıyla ve ahlakıyla bağdaşmayan, hür ve bağımsız siyasetçi yapısıyla uyuşmayan ilkelliktir. Türkiye’ye getirilirken, 'Her türlü hizmete hazırım' diyen teröristbaşı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin. Ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin. Hodri meydan, kana değil kardeşliğe susadıklarını göstersinler"

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