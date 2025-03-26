Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'a ağır sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair bir takım açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Yenikapı’da terör örgütü elebaşısının fotoğraflarının Nevruz kutlamalarında yer alması konusunda iktidara sert eleştirilerde bulunurken, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin, “Ekrem İmamoğlu gözaltındayken yaptığı açıklamaların, aynılarını Ergenekon - Balyoz kumpaslarında da yapıyordu. Hatta ben bu davanın savcısıyım diyordu. Hatırlayın! Uyanın! Kendinize gelin” dedi.

“MEYDANLARDA ŞANLI TÜRK BAYRAĞINA NAZİRE YAPILIRCASINA PAÇAVRALAR SALLANIYOR”

Geçtiğimiz günlerde Bebek katili Öcalan’ın posterlerinin Yenikapı’da yer almasına sert eleştirilerde bulunan Müsavat Dervişoğlu, iktidara tepki gösterdi. Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde, İstanbul’un orta yerinde, Hükümlü teröristin videoları oynatılıyor, mesajları yayınlanıyor. Terör örgütüne, örgüt başına ve bunları övenlere barış havarisi muamelesi yapılırken, Mustafa Kemal’in askerleri ihraç edilip, hain yaftası yapıştırılıyor. Katil sürülerine ise umut hakkı vaat edilerek iktidardan hisse veriliyor. Meydanlarda şanlı Türk bayrağına nazire yapılırcasına paçavralar sallanıyor. Evet, paçavra diyorum! Bu büyük milletin hürriyet ve istiklalinin yegane sembolü olan bayrağımıza karşı eş koşulup, Hain emellerle sallanan bez parçalarının adı paçavradır. “Türkiye Yüzyılı” diye ambalajlayıp piyasaya sürülen “Sözde Yeni Türkiye” bunun neresindedir? Asıl sorulması gereken budur!” dedi.

“KUL HAKKINI ÇİĞNEYİP ÇİĞNEYİP YERE TÜKÜREN DE SENSİN”

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından milyonlarca vatandaş protestolarını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise protestoda yer alanlara ‘vandal’ ifadesini kullanmıştı. Dervişoğlu ise Erdoğan’ın sözlerine ilişkin, “Ellerinde Türk bayrağı olan gençleri vandal diye yaftalarken ar etmeyen sensin! İttifakından ortaklık verdiğin İmralı ve Kandil katillerine lanet edenleri düşman belleyen yine sensin! Tek adamlıktan aldığın cüretle, kul hakkını çiğneyip çiğneyip yere tüküren de sensin. Hep söyledim, söylemeye de devam edeceğim! Krizle geldiler, OHAL’le yerleştiler, kaosla kalmak istiyorlar. Kardeşi kardeşe kırdırmaktan hiç çekinmediler, çekinmiyorlar” ifadelerini kullandı.

“AYNILARINI ERGENEKON - BALYOZ KUMPASLARINDA DA YAPIYORDU”

Erdoğan’ın İmamoğlu’na ilişkin yaptığı açıklamaları ‘Ergenekon’ detayına değindirerek anlatan Dervişoğlu, “Ekrem İmamoğlu gözaltındayken yaptığı açıklamaların, aynılarını Ergenekon - Balyoz kumpaslarında da yapıyordu. Hatta ben bu davanın savcısıyım diyordu. Hatırlayın! Uyanın! Kendinize gelin! Aynı delikten iki defa ısırılmaması gereken ümmet, Ergenekon’dan çıkan Türk milletinin asil evlatları, karşınızdaki irade hep aynı irade. Sadece taşeronlar değişiyor. Ama sana reva görülen değişmiyor, senin makus talihin değişmiyor” şeklinde konuştu.

“ELİNİZDE SOPA, VURDUKÇA VURDUNUZ, KIRMADIK YER BIRAKMADINIZ”

‘Yolsuzluk’ iddiası kapsamında tutuklanan İmamoğlu için iktidara sorular yönelten Dervişoğlu şunları söyledi:

"Diyorlar ki yarın yolsuzluk çıkarsa ne diyeceksin? Bu soruyu yolsuzlukla iktidarda kalanlar soruyor. Ben de onlara soruyorum, onlarca müfettiş gitmiş, 1300 tane teftiş yapılmış, bu teftişlerden hiçbir şey çıkmamış, dahası, ellerinde teknik dinleme, fiziki takip, kayyım, yargı kolluk ne ararsan tüm yetkiler var. Ama gel gör ki; bir hesap kesmek için gizli tanıklardan medet umuluyor. Ben de söylüyorum; şuradan, buradan, şöyle böyle yolsuzluk yapıldığı, teftişin, soruşturmanın konusudur. Birileri suç işledi mi, işlemedi mi? Yargının konusudur! Peki, yargı kimindir? Yargı kimin konusudur? Yürütme bir elde, yargı bir diğer elde tek adamlığın bütün araçları elinizde sopa, vurdukça vurdunuz, kırmadık yer bırakmadınız. Bugüne kadar “Türk milleti adına” diye imza atılan hangi kararda Türk milleti kendi vicdanını bulmuştur da, bu sefer bulacak sanıyorsunuz! Siz kimi kandırıyorsunuz!"

“BUNUN İÇİN HİÇ SORUŞTURMA AÇTINIZ MI?”

İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ekonomideki etkisine de değinen Dervişoğlu, “3 günde harcanan, buhar olan, yok edilen milyarlarca dolarla kaç emekliye, kaç memura, kaç işçiye ne kadar bayram ikramiyesi verilirdi? Diyor ya saray ve avanesi: Bu ekonomik maliyetin sorumlusu muhalefettir. Ben de onlara soruyorum, bundan 6 sene önce yenilediğiniz İstanbul seçimlerinin bu ülkeye maliyetinin hesabını sordunuz mu? Borsanın düşüşünden, dolarının artışından yok olan milletin parasının hesabını verdiniz mi? Bunun için hiç soruşturma açtınız mı? Yanıtı hepimiz biliyoruz” tepkisinde bulundu.

“BİZ MUHALİF DEĞİLİZ, ÇOĞUNLUĞUZ”

Yandaş medyadaki yalan haberlere ayak basan Dervişoğlu, “İktidar, medyasıyla gözleri bağlıyor, yalanlarıyla zihinleri uyuşturuyor, acımasızlığıyla susturuyor, adaletsizliğiyle bıktırıyor, gençlerimiz polis olup taşlanıyor, vatandaş olup coplanıyor. İşte kırılması gereken zincir budur. Çıkılması gereken döngü budur. Tam da bu yüzden, kimse mücadele etmeyi, muhalif olmak zannetmesin. Biz Cumhuriyeti’ne bağlı, namuslu Türk vatandaşlarıyız. Biz muhalif değiliz, çoğunluğuz.” dedi.