Müsavat Dervişoğlu’ndan Erdoğan’ı kızdıracak örnek! “Abdülhamid bile….”

TÜSİAD’ın iktidarın politikalarını eleştirdiği slayt gündem olurken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Aras hakkında dün TÜSİAD genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, TÜSİAD Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi.

“ABDÜLHAMİT DÖNEMİ BİLE ERDOĞAN’DAN DÖNEMİNDEN DAHA ÖZGÜR”

Dervişoğlu yaptığı konuşmada, "Bunlar, yargı gücünün hükümet tarafından bu ülkenin üzerinde demokrasinin kılıcı gibi sallandığına delalet eden uygulamalardır. Buradan bu uygulamaları yapanları uyarmış olayım; dışarıdan bakıldığında Türkiye demokratik bir ülke görüntüsü vermez" dedi.

Uluslararası kuruluşların yaptığı araştırmaların sonuçlarına işaret eden Dervişoğlu, "Abdülhamit'in istibdat dönemi bile Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'den daha özgür" diye konuştu.

Siyaset müessesenin de yönetim mekanizmalarının da uyarılmaya ihtiyaç duyduğu dönemler olduğunu belirten Dervişoğlu, “Sivil toplum bu vazifesini tabii ki deruhte edecektir. Bir ülkede eğer demokrasi söz konusu ise siyasi kimlik ve kişiliklerin bunlara hoşgörü ile yaklaşması lazım. 'Bana laf söylenmez' türünden güç gösterileri kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

“HAZIMLI OLMALARINI TAVSİYE EDİYORUM”

Dervişoğlu, "Bir vesayetten bahsediliyor, eski dönemlere atıfta bulunuluyor. Bu iktidar 23 yıldır işbaşında. Eski dönem diye atıfta bulunacağı bir süreç yok. Vesayet dönemleri vardır ama tarihte kalmıştır. Şimdi üzerinde konuşulması gereken yeni bir vesayetin oluşmasına izin vermemek ve buna rıza gösterilemeyeceğinin de ifade edilmesi olmalıdır. İktidar partisi başta olmak üzere tüm siyasilere eleştirilere karşı hazımlı olmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.

DERVİŞOĞLU TÜSİAD’I ZİYARET EDECEK

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 17 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret edecek. TÜSİAD yöneticileri ile bir araya gelecek olan Dervişoğlu, yaşanan son gelişmelere dair bilgi alacak.