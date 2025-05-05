Müsavat Dervişoğlu’ndan erken seçim çıkışı!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Yeni Bir Sabah’ programına konuk oldu. Dervişoğlu, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Ayyüce Türkeş’in saldırıya uğramasına dair, “Bebek katili Öcalan’ı Meclis’e çağıran zevat mezarı yasaklayamaz. Hala gözaltında olan yok” tepkisinde bulundu. “Siyasetin merkezini yeniden inşa edeceğiz” diyen Dervişoğlu, “Benim siyasi hayatım boyunca hiçbir pazarlık söz konusu olmaz” dedi. Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ sürecine dair konuşan Dervişoğlu, “Atılmış adımların Türkiye’nin lehine sonuçlar vereceğine de inanmıyorum” ifadelerin kullandı. Dervişoğlu, ‘erken seçim olur mu?’ sorusuna “Seçim, zamanına yakın bir zamanda olur" dedi.

DERVİŞOĞLU: ÖCALAN’I MECLİS’E ÇAĞIRAN ZEVAT MEZARI YASAKLAYAMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkçülük Günü’nde babasının mezarına giden İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş’in saldırıya uğramasına ilişkin, “Öcalan’ı Meclis’e çağıran zevat mezarı yasaklayamaz. Hala gözaltında olan yok. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, özür dilesin” tepkisinde bulundu.

“TÜRKİYE’NİN LEHİNE SONUÇLAR VERECEĞİNE DE İNANMIYORUM”

Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ sürecine dair son yaşananları değerlendiren Dervişoğlu, "Geçmişte 'analar ağlamasın' denilerek bugün de 'terörsüz Türkiye' diye isimlendirilerek sürece dahil edilmiş görüş ve düşüncelerine ben şahsen katılmıyorum. Dolayısıyla atılmış adımların Türkiye’nin lehine sonuçlar vereceğine de inanmıyorum” ifadelerin kullandı.

DERVİŞOĞLU’NDAN ERKEN SEÇİM ÇIKIŞI

İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin devam eden sürece ilişkin Dervişoğlu, “Haksız ve adaletsiz bir süreç… Ekrem İmamoğlu kurulmuş bir kumpasın içinde boğuşuyor” yorumunda bulundu. Dervişoğlu, ‘erken seçim olur mu?’ sorusuna “Seçim, zamanına yakın bir zamanda olur. Erdoğan aday olamıyor. Tek adam sisteminin belasından Türkiye kurtulmalıdır.” yanıtını verdi.

“BENİM SİYASİ HAYATIM BOYUNCA HİÇBİR PAZARLIK SÖZ KONUSU OLMAZ”

Dervişoğlu tek kaygısının Türkiye Cumhuriyet’in bekası olduğunun altını çizerken, “Benim siyasi hayatım boyunca hiçbir pazarlık söz konusu olmaz. Türkiye’yi karanlık günlerden kurtaracağız. Merkez ise Cumhuriyet değerleridir. Bu kadar açık ve net” ifadelerini kullandı. Dervişoğlu, yeni yol haritasına ilişkin, “Siyasetin merkezini yeniden inşa edeceğiz” dedi.

“BU TÜR APARATLAR BİLEREK, İSTEYEREK SEÇİLİR”

Dervişoğlu, dün Özgür Özel’e düzenlenen saldırıya dair konuştu. Dervişoğlu, “Bu tür aparatlar bilerek, isteyerek seçilir. Bunlar büyük bir kurgunun ara senaryoları olarak görülüyor. Bu tehdit hepimizedir. Bunlar adil darp olayları değil, evrensel haklarımıza yapılan saldırılardır” dedi.

“BİZİM KIBRIS DAVAMIZ AÇIK VE NETTİR”

Türk devletlerinin Güney Kıbrıs’ı tanımasının ardından büyükelçi ataması yapmasını değerlendiren Dervişoğlu, “Bizim Kıbrıs davamız açık ve nettir. Büyük orta doğu projesinin önemli ayaklarından biridir Kıbrıs. Bu gelişmeleri önemsiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uzun bir süredir tanımıyorlar. Türk devletleri teşkilatları başında Binali Yıldırım oturuyor ancak Azerbaycan hariç diğer ülkelerin büyükelçi ataması olmasına bir tepki gelmedi” şeklinde konuştu.