Müsavat Dervişoğlu'ndan gazilerimize anlamlı ziyaret: Her daim emirlerine amadeyiz

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, gazilere destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Bugün Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanımız Sayın Kevser Ofluoğlu ile birlikte Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde;

Milletimizin minnettarlık abideleri olan kahraman gazilerimizi ziyaret ettik.

Taleplerini, dertlerini ve sıkıntılarını dinleyerek çözümüne yönelik adımların atılması için elimizden geleni yapacağımızı ve her daim emirlerine amade olduğumuzu bir kez daha ifade ettik.