Müsavat Dervişoğlu'ndan göz dolduran Çanakkale Zaferi mesajı

Kaynak: ANKA
Müsavat Dervişoğlu'ndan göz dolduran Çanakkale Zaferi mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı dolayısıyla "Çanakkale destanımızın 110’uncu yılında, asil ecdadımızın ve milletimizin bir evladı olmakla gurur duyuyoruz. Bir daha dönmemek üzere gelip, Çanakkale’de toprağa düşen ama vatanımızı düşürmeyen kahramanlarımızın inanç, iman ve fedakarlıkla verdikleri mücadeleyi bir kez daha selamlıyorum" mesajını paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımlayarak kutladı.

Dervişoğlu, kendi seslendirdiği videoda Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirinden dizeler okuduktan sonra şunları söyledi:

"Çanakkale destanımızın 110’uncu yılında, asil ecdadımızın ve milletimizin bir evladı olmakla gurur duyuyoruz. Bir daha dönmemek üzere gelip, Çanakkale’de toprağa düşen ama vatanımızı düşürmeyen kahramanlarımızın inanç, iman ve fedakarlıkla verdikleri mücadeleyi bir kez daha selamlıyor; Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşlarının, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet, zaferimiz daim olsun."

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