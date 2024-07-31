Müsavat Dervişoğlu’ndan Haniye suikastine tepki

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu’ndan Haniye suikastine tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmai Haniye’nin İran’da suikast sonucu öldürülmesi sonrası ilk açıklama geldi.

HAMAS Siyasi Büro Şefi İsmai Haniye, İran’ın Başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonrası hayatını kaybetti. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran, saldırının gece 2 civarında, Haniye'nin kaldığı savaş gazilerine özel özel bir konuta düzenlendiğini açıklarken, olayda Haniye’nin korumasının da hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye’den birçok parti ve siyasetçi suikast ile ilgili açıklama yaparken, bir açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İsmail Haniye için taziye mesajı yayımladı.

“İsrail’in komşumuz İran’ın toprak bütünlüğünü de ihlal edecek şekilde HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirdiği suikastı kınıyoruz” diyen Dervişoğlu, “Filistin halkının bölgemizin ayrılmaz bir unsuru olmaya devam edeceğini hatırlatır ve yaşanmakta olan tırmanmanın yeni coğrafyalara sıçramadan soğukkanlı bir yaklaşımla yatışması için elden gelen her imkânın değerlendirilmesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu çağrımızın yakın ve uzak coğrafyamızdaki tüm siyasetçiler nezdinde yankı bulmasını, söylem ve eylemlerine yansımasını dileriz” ifadelerini kulandı.

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