Müsavat Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na destek ziyareti!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu cezaevinde ilk fırsatta ziyaret edeceğini bildirdi.

Dervişoğlu, parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği iftar programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından başlatılan izinsiz gösterilere değinen Dervişoğlu, "Yaşananlar bir hukuk garabeti. Bir suç işlenmiş olsa, o kadar insan toplanmaz. Kimse suç için, birini korumak için meydanları doldurmaz. Ama bir adaletsizlik ve hukuksuzluk kaygısı varsa, o toplumsal bir infiale sebep olur." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, meydanları, "terinin karşılığını almayan çiftçilerin, gelecekten umudunu kesmiş gençlerin, asgari ücret alıp açlık sınırının altında yaşayan insanların, sanatını icra edemeyen sanatçıların" doldurduğunu kaydetti.

Bu olup bitenlerden ders çıkarılmasını umduğunu dile getiren Dervişoğlu, "Bir adamı içeri atmak kolay ama bu kadar ucuz olmamalı. Bir günlük hürriyet kaybı, bin yıla bedel. Siyasetçi, belediye başkanı, gazeteci, sanatçı, menajer, Osman Kavala, seçilmiş milletvekili Can Atalay içeride. Bunları savunmak da siyasetçiye düşmesi icap eden meseleler." diye konuştu.

Dervişoğlu, genel başkan olduğu 11 aylık süre içerisinde ya adliye koridorlarında ya cezaevi ziyaretlerinde ya da karakolda bir vatandaşın işini takip etmek durumunda olduğunu belirterek, "dışarıdan bakıldığında Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti gibi görülmemeye başladığını" ileri sürdü.

Bundan sonraki süreçte parlamenter demokrasi talebinde ısrarlı olacaklarını dile getiren Dervişoğlu, aksi takdirde bu yönetim anlayışının türevi olan yeni yönetim anlayışlarıyla karşı karşıya kalınacağını söyledi.

"BÜYÜK İHTİMALLE CUMA GÜNÜ OLABİLİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Ekrem İmamoğlu'nu yakın zamanda ziyaret edeceğim. Cuma günü bayram ile ilgili açık görüşler de var, böyle bir şeyi bozmak istemiyorum. Çünkü biz neticede savcılıktan izin alıp gidiyoruz ama onlar aileleriyle de görüşecekler. Oranın düzenine zarar vermek istemiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu ilk fırsatta ziyaret edeceğim. Avukatıma söyledim. O bakacak, oradaki trafiğe göre. Abisi, annesi, ailesi gelecek. Tutturabilirsem büyük ihtimalle cuma günü olabilir." yanıtını verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmayla ilgili bir soru üzerine Dervişoğlu, bunun CHP'nin iç meselesi olduğunu ancak "partiye kayyum atayacaklar diye acil olağanüstü kongre yapayım" düşüncesinin kendisine mantıklı gelmediğini belirtti.

Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dış basına yaptığı açıklamalara ilişkin bir başka soruyu ise "Türkiye'de bütün bunlar olup bitiyor, bunlar CHP Genel Başkanı'nın söylemesiyle ifşa olmuş bir durum değil. Hükümetin yapmış olduğu yargısal müdahaleler Türkiye'yi, kamuoyu nezdinde, özellikle Batı ülkelerinde zor durumda bırakmıştır. Dolayısıyla Özgür Özel'in yaptığı bir ifşa yoktur. Her şey dünya kamuoyunun gözlerinin önünde yaşanıyor." diye cevapladı.

"CHP ile ortak hareket edecek misiniz?" sorusuna Dervişoğlu, "Hayır, ona ihtiyaç yok zaten. O tür şeyler geçmişte tecrübe edilmiştir ki neye mal olduğunu kestiremezsin." karşılığını verdi