Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu Sözcü'de yayınlanan anket haberine sert tepki gösterdi. Dervişoğlu haber ile ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sözcü'de yayınlanan ankete tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yayınlanan anket haberi ile ilgili olarak 'Yeter Artık' diyerek açıklama yaptı.

İşte Dervişoğlu'nun yaptığı açıklama:

YETER ARTIK !

Yasal zorunluluğa rağmen künyesini açıklamadığı bir anketi “CHP’nin Masasındaki Anket” başlığıyla yayınlayan Sözcü Gazetesi göz göre göre manipülasyona alet olmaktadır.

Bu anketin sahibi CHP ise derhal açıklama yapmalıdır. Değilse, SÖZCÜ Gazetesi halkı yanılttığı ve yasaları çiğnediği için özür dilemelidir.

İYİ Parti tüm nezaketi ile tarafları daha önce de uyarmış ancak beklediği hassasiyeti görememiştir.

Biz bu ankette de olduğu gibi manipülasyonun değil gerçeğin peşindeyiz. Ve gerçeğin ne olduğunu da artık daha iyi biliyoruz.

Son Haberler
Trump’tan TikTok hamlesi! Yeni ortaklar belli oldu
Trump’tan TikTok hamlesi! Yeni ortaklar belli oldu
Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi
Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi
0G Labs, merkeziyetsiz yapay zekayı desteklemek için yüzü aşkın ortağıyla Aristotle Ana Ağı’nı hayata geçirdi
0G Labs, merkeziyetsiz yapay zekayı desteklemek için yüzü aşkın ortağıyla Aristotle Ana Ağı’nı hayata geçirdi
Sağlık ve turizm sektörleri, müşteri deneyiminin geleceği için AloTech Zirvesi’nde buluştu
Sağlık ve turizm sektörleri, müşteri deneyiminin geleceği için AloTech Zirvesi’nde buluştu
İmamoğlu'ndan mesaj!
İmamoğlu'ndan mesaj!