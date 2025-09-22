Müsavat Dervişoğlu'ndan manipülasyonlu anket tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabı üzerinden Sözcü'de yayınlanan ankete tepki gösterdi.

Dervişoğlu, yayınlanan anket haberi ile ilgili olarak 'Yeter Artık' diyerek açıklama yaptı.

İşte Dervişoğlu'nun yaptığı açıklama:

Yasal zorunluluğa rağmen künyesini açıklamadığı bir anketi “CHP’nin Masasındaki Anket” başlığıyla yayınlayan Sözcü Gazetesi göz göre göre manipülasyona alet olmaktadır.

Bu anketin sahibi CHP ise derhal açıklama yapmalıdır. Değilse, SÖZCÜ Gazetesi halkı yanılttığı ve yasaları çiğnediği için özür dilemelidir.

İYİ Parti tüm nezaketi ile tarafları daha önce de uyarmış ancak beklediği hassasiyeti görememiştir.

Biz bu ankette de olduğu gibi manipülasyonun değil gerçeğin peşindeyiz. Ve gerçeğin ne olduğunu da artık daha iyi biliyoruz.