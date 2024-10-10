Müsavat Dervişoğlu’ndan Meral Akşener’e mektup

Kaynak: Habertürk
Müsavat Dervişoğlu’ndan Meral Akşener’e mektup

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 7. kuruluş yıl dönümü öncesinde tüm üyelere ve partiden ayrılıp başka partilere geçmeyen milletvekili ve belediye başkanlarına mektup gönderecek. Dervişoğlu, mektubunda İYİ Parti’ye dönmeleri için çağrıda bulunacak. İYİ Parti lideri ayrıca Kurucu Genel Başkan Meral Akşener’e de mektup yollayacak.

İYİ Parti, 27 Ekim’de Ankara’daki Atatürk Spor Salonu’nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Gövde gösterisine dönüşmesi beklenen kutlamanın hazırlıkları hızla devam ediyor.

Genel Başkan Dervişoğlu, tüm üyelere ve partiden ayrılan ancak başka bir partiye geçmeyen milletvekili, belediye başkanı ve kuruculara duygusal bir dille yazılmış mektuplar gönderecek. Bu mektuplarda, ayrılanlara yeniden İYİ Parti’ye dönmeleri çağrısı yapılacak.

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Eski Genel Başkan Meral Akşener’e de Dervişoğlu imzalı bir mektup gönderilecek. Kutlamada, Dervişoğlu’na özel bestelenen bir şarkı ilk kez dinletilecek ve partiyi doğru anlatan, merkez siyaseti vurgulayan kısa bir video gösterimi yapılacak.

Kuruluş yıl dönümünde İYİ Parti’ye bazı katılımların olabileceği belirtiliyor. Bu kapsamda eski ve aktif birçok isimle temaslar devam ediyor. Milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde katılımlar bekleniyor.

Kutlamaların yapılacağı Atatürk Spor Salonu’nda, Dervişoğlu’nu anlatan afiş ve posterler yer alacak. Dervişoğlu’nun gençlik yıllarında bu salonda birçok organizasyon gerçekleştirdiği için salonun manevi bir önemi olduğu belirtiliyor.

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