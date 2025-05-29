Müsavat Dervişoğlu'ndan ortalığı kasıp kavuracak açıklama!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, SÖZCÜ TV'de katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapıyor.

SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezası hakkında açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, basın özgürlüğünün kısıtlandığını belirterek şunları söyledi,

"Hakikatler susturulamazsa yayınlar susturuluyor. Son derece üzüntü verici bir durum. hem basın özgürlüğü hem de halkın haber alma hakkının kısıtlanması açısından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sıfatıyla son derece üzgünüm. Tüm bunlar demokratik toplumda yaşanmaması icap eden meseleler. Bunların sıklıkla gündeme gelmesi de hükümetin demokrasiye bakışının sorgulanmasına vesile oluyor. Ben mahkemeden çıkacak kararın gecikmeden hatayı telafi edecek bir karar olmasını temenni ediyorum. Kaygılarım var Türkiye'de hukuk ve adaletin toplumsal beklentiye cevap verecek bir biçimde hakimiyet alanı tesis ettiğine inanmıyorum. Adaleti bekliyoruz ama adaletin tecellisine dair olan inancımız zayıflıyor. Bu kapsamda yayın karartma cezası almış SÖZCÜ TV'ye geçmiş olsun diyorum. Burada çalışan emekçilere sizler gibi kıymetli gazetecilere bir ders olarak algılanmamalı. Hayatımızın bazı döneminde aleyhimize alınan cezaların bir şeref madalyası gibi algılanması gerektiğini düşünüyorum.

"SEVR'İN İNTİKAMI ALINIYOR"

Süreç yüzünden Türkiye uzun vadede çok büyük bir belaya uğrayacaktır. Emperyalizm Sevr'in intikamını süreçle alıyor.

"BİRLEŞTİRİCİ SÖYLEM GEREKİYOR"

Türkiye'de benim yaş kuşağımın siyasi ayrım bulunmadan söylüyorum Terörsüz Türkiye'yi istemiyorlar denmesi büyük bir ayıptır. Dönemin devrimcileri içinde ülkücüleri için de ben bunları telaffuz ediyorum. Bu ayrışmalardan nemalanmak yerine birleştirici bir söylem geliştirmemiz gerekiyor.

"SÜRECİ DEVLET AKLI YÜRÜTMÜYOR"

Burada her şey olabilir ama burada bir devlet aklı planlıyor tereddütüne asla katılmam. TC iki imparatorluğun bakiyesi üzerine kurulmuş bir devlettir. Türkiye'nin başına uzun vadede bela olacak bir süreci devlet aklı olarak tanımlamak mümkün değil. Bu ülke kurulduğundan beri üzerinde konuşulan vesayet kavramı var. Cumhuriyet 100 yıllık ve yönettiği devletle barışamayan bir iktidar da yaklaşık 25 yıldır iş başında. Dolayısıyla 100 yıllık Cumhuriyetimizin 25 yılını bu iktidar yönetti. Bu dönem içerisinde bir türlü barışamadığı bir durum var.