Müsavat Dervişoğlu'ndan Rize'de merkez siyaset çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Türkiye’de ihtiyaç duyulan şey milletin birleştirilmesidir. Bu da ancak merkez siyasetin inşası ile olur. Bunu yapabilecek tek parti vardır; o da İYİ Parti’dir. Bunu gerçekleştirecek tek lider vardır; o da Müsavat Dervişoğlu’dur.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Rize’de bir otelde düzenlenen partisinin genişletilmiş il divan toplantısında konuştu.

Türkiye’de 167 siyasi parti olduğuna işaret eden Dervişoğlu, “Maşallah her gelen parti kuruyor. Peki neden kuruyor? Çünkü öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki, yüzde 49.5’i yüzde 50’ye tamamlamak için 0.5 oyu alabilecek siyasi parti pazarlık masasına oturabiliyor. Türkiye’de pazarlık için kurulan partiler var. Şundan emin olabilirsiniz. Hayatım boyunca onlarla olmadım, bu saatten sonra da olmayacağım. Pazarlayıcılarla, pazarlıkçılarla, ihanete aparat olanlarla ve bozgunculuk yapanlarla asla ve kata bir arada olmayacağım” dedi.

“ŞİMDİ DE TÜRK SİYASETİNİN ‘AĞABEYİ’ VAR”

Geçmiş dönemleri hatırlatan Dervişoğlu, “Siyasetin babası, Süleyman Demirel vardı. Siyasetin Karaoğlanı vardı. Siyasetin tonton amcası vardı, Turgut Özal mekânı cennet olsun. Memleketinizin evladı, Mesut Yılmaz vardı. Türk’ün birliği ve Cumhuriyet’i kuran felsefenin siyasi organizasyona dönüşmesine katkı sağlamaya gayret sarf eden, Başbuğ Alparslan Türkeş’i vardı. Hocası vardı siyasetin, inançlarından vazgeçmeyen, beynelminel siyonizme karşı mücadelesini hiç ertelemeyen Necmettin Erbakan vardı. Bunlara sıfatları siz verdiniz. Eğer Cenab-ı Allah nasip eder, siz de güç ve destek verirseniz; şimdi de Türk siyasetinin ağabeyi var Allah’ın izniyle. Bana sahip çıkmanızı istiyorum” şeklinde konuştu.

“BEN DE FIRTINALI DENİZLERİN ÇOCUĞUYUM”

Dervişoğlu, “Karadeniz bir ya da birkaç kişinin inhisarında gibi değerlendiriliyor. Tayyip Erdoğan, Karadenizli. Ama ben de bu fırtınalı denizlerin, sert rüzgarların çocuğuyum. Türk siyaseti artık zamanı gelmiştir; birini gönderecek, bir başkasını getirecektir. O kutlu yolun taşlarını düşüyoruz” diye ekledi.

“YAPILACAK İLK İŞ, PARLAMENTER DEMOKRATİK SİSTEM’E GEÇMEK”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, “Türk milleti karşı karşıya olduğu problemlerin ortadan kaldırılması için öncelikle bu ceberrut sistemden kurtulmanın zamanının geldiğine inanıyor. Bu sebeple hiçbir kaygıya yer yoktur ki buradan ifade ediyorum; yapacağımız ilk iş; Parlamenter Demokratik Sistemi yeniden inşa etmek olmalıdır. ‘Bu sistemin yetkilileri o çok. Bu yetkilerden bu zamana kadar şunlar yararlandı. Bundan sonraki dönemde de bizler yararlanırız’ diye düşünmek Türk milletine hizmet anlamına gelecek bir anlayış değildir. O sebeple Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye tarif edilen ama her geçen gün bizi otokrasiye taşıyan bu düzenden kurtulmak mecburiyetindeyiz. Bunun yapılması çok zor değildir. Bu memleketin aydınları, bu memleketin seçkinleri, bu memleketin emekçileri, bu memleketin çiftçileri fikir değiştirmeye başladıklarını ifade ediyorlar” dedi.

Türkiye’nin önünde sert ve keskin bir viraj olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, “Türkiye ya bu düzene devam edip otokrasiye teslim olacak ya da demokrasi bayrağını yeniden ayağa kaldıracaktır. Başka çare yoktur” diye ekledi.

ERDOĞAN’A YÜZÜK GÖNDERMESİ

Kendisini dinleyen bir vatandaşın Erdoğan’a yüzük göndermesi yapması üzerine Dervişoğlu, “Yüzüğünü atma, cebine koy. Çünkü tek yüzükle gelenlerin ne olacağı belli olmuyor” karşılığını verdi.

Dervişoğlu şöyle devam etti:

“Menderes çıktı, ‘yeter söz milletindir dedi. Süleyman Demirel çıktı ‘Büyük Türkiye’ dedi. Necmettin Erbakan çıktı, ‘adil düzen’ dedi. Şimdi ortaya çıkma sırası bizdedir. Yeter, söz milletindir demek sırası artık bize gelmiştir. Önce parlamenter sistemi getirelim. Yetkilerle dolu bu cumhurbaşkanlığında gözüm yok. Ama o dediğiniz başbakanlığı öyle istiyorum ki, devlet nasıl yönetiliyormuş, herkese göstereceğim”

“TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ DUYULAN ŞEY MİLLETİN BİRLEŞTİRİLMESİDİR”

Merkezi siyaset anlayışının “Ben merkez siyaset yapacağım” diyerek gerçekleştirilemeyeceğini dile getiren Dervişoğlu, “Demirel’in, Ecevit’in, Erbakan’ın, Özal’ın ve Türkeş’in doğrularının ayak izlerine basarak merkezi yeniden inşa edebilmek için bir yolculuk sürdürüyorum. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu budur. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu siyasi fanatizm, kutuplaşmak değildir. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu şey, kim cumhurbaşkanı olacak tartışmasına bakarak adayları tasfiye etmek, onu bunu hapishaneye atmak, bir siyasi partinin önünü kapatmak, öbürünün açmak için entrika yapmak değildir. Türkiye’de ihtiyaç duyulan şey milletin birleştirilmesidir. Bu da ancak merkez siyasetin inşası ile olur. Bunu yapabilecek bit tek parti vardır; o da İYİ Parti’dir. Bunu gerçekleştirecek tek lider vardır; o da Müsavat Dervişoğlu’dur.” ifadesini kullandı.

Partisinin çay teklifini de açıklayan Dervişoğlu, “En az 33 lira ve 3 buçuk lira prim, üreticiden esirgenmemeli. Erdoğan duy beni; Rizeli, 35 liradan aşağı fiyatı kabul etmiyor” dedi.