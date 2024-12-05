Müsavat Dervişoğlu’ndan TİSK’e asgari ücret çıkartması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyaret sonrasında basın mensuplarına konuştu. Dervişoğlu, “Bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim. Biz 28 bin lirada ısrarlıyız” ifadelerini kullandı.

Milyonlar asgari ücretlinin yıl sonu zam oranını merak ediyor. Muhalefet partileri ise açlık sınırının altında maaş alan asgari ücretli için bazı görüşmeler gerçekleştiriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da TİSK’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Dervişoğlu’na ziyarette İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Genel Başkan Yardımcıları Erhan Usta, İmren Nilay Tüfekci ve Alper Akdoğan katıldı.

"OLUMLU GEÇTİ"

Dervişoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere konuştu. Dervişoğlu, TİSK görüşmelerinin nasıl geçtiği ve asgari ücret beklentilerine ilişkin soruya “Bizim görüşmelerimiz olumlu geçti. Görüşme yaptığım yerlerde bir makulde buluşma arzusunun olduğunu ve bu sürecin karşılıklı görüş alışverişi içinde sürdürüleceğini gözlemledim” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, ‘Sizin teklifinize yaklaşabildi mi” sorusunu yanıtladı. Dervişoğlu, “Oran konuşmadık ama biz 28 bin lirada ısrarlıyız. En az 28 bin lirada. Çünkü beklentiye ancak o şekilde karşılık bulabiliriz. 28 bin lira bile beklentiyi karşılamaz. Ama yüksek asgari ücret işveren açısından başka, işçi açısından başka değerlendirilen bir kavram” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün TİSK’in ardından Türk-İş ve Hak-İş’i ziyaret gerçekleştirecek. Dervişoğlu, DİSK’in Genel Merkezi İstanbul’da olduğu için bugün ziyaret edemeyeceğini belirtti.