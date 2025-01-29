Müsavat Dervişoğlu’ndan Ümit Özdağ harekatı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ocak Perşembe saat 13.00'te Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 21 Ocak günü "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara’da yemek yediği bir restoranda etrafı polisler tarafından sarılarak “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Özdağ, Ankara’dan apar topar İstanbul’a getirildi.

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından beraat eden Özdağ, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.