Müsavat Dervişoğlu’ndan yeni adli yıl mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Müsavat Dervişoğlu’ndan yeni adli yıl mesajı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, yeni adlı yıla yönelik mesaj paylaşarak "Yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

2025-2026 Adli Yılı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yeni adli yılın başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Adli Yıl’ın hakkın, hukukun ve adaletin tesis ve temin edildiği, her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyor; hukukun üstünlüğüne inanan tüm hakim, savcı avukat ve adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

Barodan adli yıl açılışına pankartBarodan adli yıl açılışına pankart

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (1 Eylül 2025)
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
Mauro Icardi'den Kerem Aktürkoğlu'nun olay açıklamalarından sonra flaş paylaşım!
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
MİT'ten siber dolandırıcılığa darbe! Yüzlerce siteye erişim engeli
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
Kanser riskini yükselten gizli tehdit ortaya çıktı! Ezber bozan keşif
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu
İntihar gibi ölüm! Dalgınlığı hayatına mâl oldu