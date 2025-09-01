Müsavat Dervişoğlu’ndan yeni adli yıl mesajı

2025-2026 Adli Yılı başladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu yeni adli yılın başlamasıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Yeni Adli Yıl’ın hakkın, hukukun ve adaletin tesis ve temin edildiği, her bir vatandaşımızın kendini yargısal güvencede hissettiği, yargı üzerindeki siyasi gölgenin ortadan kalktığı bir yıl olmasını diliyor; hukukun üstünlüğüne inanan tüm hakim, savcı avukat ve adliye çalışanlarımıza başarılar diliyorum."

Barodan adli yıl açılışına pankart