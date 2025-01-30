Müsavat Dervişoğlu’nun Ümit Özdağ ziyareti iptal edildi

İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun bugün 13.00’te Silivri Cezaevi’nde Özdağ’ı ziyaret edeceği program sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi.

İPTAL EDİLDİ

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun bugün (30 Ocak) saat 13.00’te Silivri Cezaevi’nde Özdağ’ı ziyaret edeceği belirtilmişti. Ancak bu sabah parti tarafından yapılan yeni açıklamada, görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Ziyaretin ertelenmesine gerekçe olarak Dervişoğlu’nun ağır gribal enfeksiyon geçirmesi olduğu aktarıldı. Dervişoğlu’nun doktor kontrolünün ardından evinde istirahat edeceği de söylendi.

GÖRÜŞME TARİHİYLE İLGİLİ BİR BİLGİ GELMEDİ

Görüşmenin hangi tarihte gerçekleştirileceğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Ümit Özdağ geçtiğimiz günler mektup göndermişti. Karamahmutoğlu da tutuklu bulunan Özdağ’ın mektubunu kamuoyuna açıklamıştı. Özdağ, mektubunda AKP dönemini eleştirerek, “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan ve AKP’nin Türk milletine verdiği zararı vermemiştir” demişti. Özdağ, AKP’nin politikalarına karşın mücadele edeceklerini açıklamıştı.

ÖZDAĞ'I YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Ümit Özdağ'ın Çağlayan Adliyesi'nde ifadesi alınırken, yalnız bırakmayan Müsavat Dervişoğlu, adliye koridorlarında saatlerce beklediği görüntü ise dikkat çekmişti.