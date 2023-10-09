Müshil etkisi olan ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalınbağırsağa tesir eden tahriş edici bir müshil olan bingöz otu dikkatlerden kaçmadı.

MÜSHİL ETKİSİ NEDİR?

Dışkı yumuşatıcı müshiller, dışkının kolayca atılmasını sağlar. Yığın oluşturan müshiller ise dışkının atılmasını hazırlar. Müshil kullanmak istediğinizde mutlaka reçeteli müshil kullanmalısınız.

Reçetesiz alınan müshiller size yardım etse de yanlış kullanım sonucunda vücudunuzda elektrolit dengesi bozulabilir.

BİNGÖZ OTU NASIL KULLANILIR?

Mizacı sıcak olan ihtiyarlar, çocuklar, kalbi zayıf ve hafakanı olanlar bunu kullanmamalıdır. Çok soğuk ve çok sıcak günlerde de kullanılmamalıdır.

Bir elma veya ayvanın içini oyup, bu otu doldurduktan sonra kapağını kapatıp, ağaç ile çivilenir, üstünü hamur ile sıvadıktan sonra ekmek pişecek kadar fırında bıraktıktan sonra kullanılır.

Mideye kuvvet verir, bağırsakların rahatsızlıklarını ve kabızlığını giderici olarak kullanılır. Sıcak şeylerle kullanmak iyidir. Pek sıcak olarak dökülmemelidir. Akrep soktuğunda sürülmesi ve içilmesi iyi gelir. Hamile kadınlar katiyyen içmemelidir.