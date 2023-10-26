Musiala için dünya devleri sıraya girdi

Bayern Münih'in genç yıldızı Jamal Musiala, son iki sezondur gösterdiği performansla devlerin gözlerini kamaştırdı. Premier Lig'den iki, La Liga'dan ise 1 takım Alman yıldızın peşine düştü.

Musiala için dünya devleri sıraya girdi

Editör: Ufuk Cingöz

Chelsea altyapısından çıksa da Bayern Münih'te kendini bulan Jamal Musiala, bu sezon da takımın göz bebeği konumunda yer alıyor.

Son olarak Galatasaray maçında gol atan Alman oyuncunun peşine dünya devleri takıldı.

Bild'in haberine göre; Manchester City, Real Madrid ve Liverpool, yıldız oyuncu için sezon sonu nabız yoklayacak.

Musiala'nın ayrıca Bayern Münih ile sözleşme uzatmama kararı almaması da rekabeti arttıracak.

Bayern Münih de oyuncunun kalması için ikna çalışmalarına da başladığı öğrenildi.

Bavyera ekibinde toplamda çıktığı 135 maçta 33 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

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