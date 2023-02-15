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Elon Musk köpeğini Twitter'a ceo yaptı. Köpek temalı coin'ler yükselişe geçti

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, köpeği Floki'nin bir fotoğrafını 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notuyla paylaştı. Musk'ın paylaşımının ardından köpek temalı alt coin'ler yükselişe geçti.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 11:04
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Musk köpeğini Twitter'a ceo yaptı

Elon Musk köpeğini Twitter'a ceo yaptı. Köpek temalı coin'ler yükselişe geçti
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Amerikalı milyarder Elon Musk, köpeği Floki'nin bir fotoğrafını 'Twitter'ın yeni CEO'su harika' notuyla paylaştı. 

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın CEO'su Elon Musk, Floki’nin önceki CEO'dan 'çok daha iyi olduğunu, rakamlarla arasının harika olduğunu ve bir tarzı olduğunu' ifade etti.

Paylaşımın ardından köpek temalı alt coin'lerin tamamı yükselişe geçti.

Musk'ın paylaşımı, söz konusu coin'lerin yaratıcıları Shibetoshi Nakamoto, Matt Wallace ve Shytoshi Kusama tarafından pozitif karşılandı.

Diğer yandan Floki Inu'un fiyatı yüzde 45’ten fazla yükseldi ve şu anki fiyat olan 0.00002974 dolara geldi.

DOGE ise 0.08599 dolardan işlem görüyor. Shiba Inu ve BONE gibi diğer köpek temalı kripto paraların fiyatları da sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 8 oranında arttı.

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