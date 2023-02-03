Kanseri önlüyor. Karaciğerinizi yeniden doğmuş gibi yapıyor

İnsanların gerek hastalıklara yakalanmamak için gerekse dertlerine çare olmaları için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Muskat baharatının faydaları dikkat çekti.

Muskat baharatının detayları…

MUSKAT NEDİR?

Muskat, halk arasında küçük Hindistan cevizi olarak da anılan, tropik bir ağaç ve onunla aynı adı taşıyan meyvesi diyebiliriz. Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetiştiği bilinen, ancak çok uzun zaman önce ana vatanından kopup adı tüm dünyaya yayılan bu bitkiye "muskat" denmesinin nedenininse Umman’ın başkenti Muskat'a (Maskat'a) dayandığı söyleniyor.

MUSKAT BAHARATININ FAYDALARI

- Karaciğer için toksinlerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabildiği gibi da iltihabı kurutuyor.

-Endonezya’nın yağmur ormanlarında yetişen ve küçük hindistan cevizi olarak bilinen muskat baharatı, ağrı kesici etkisinden kanser önleyici tedavi özelliğine kadar birçok sağlık sorununa da yardımcı oluyor

- Muskat uyku sorunu yaşayanlar için de etkili olabilir. Muskat stresli günlerde zihni gevşetir ve uyumanıza yardımcı olabilir. Uzmanlar uykusuzluk sorunu yaşayanlara, bir bardak ılık süt içerisine bir tutam muskat tozu ekleyerek içmeyi tavsiye etti.

- Gaz giderir. Afrodizyak etkilidir.

- Ağız kokusunu giderir.

-Beyin fonksiyonlarını iyileştirir.

-Böbrek taşı oluşumunu önler.

-Cilt sorunlarına iyi gelir.

MUSKAT İLE HAZIRLANAN NEFİS TARİFLER

1) Lokum Gibi Etiyle Hünkar Beğendi Tarifi

Akşam yemeğini saray mutfağından enfes bir tarifle taçlandırmaya ne dersiniz? Közlenmiş patlıcan ve muskat aromalı kusursuz beğendi, üzerinde ağızda dağılan lokum kuşbaşı etler yiyenin mutlaka hafızasında iz bırakacak! En iyi hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır merak ediyorsanız bu tarifi kaydedin.

2) Aromatik, Farklı: Muskat ve Cevizli Muffin

Pratik ve lezzetli tariflerden olan muskatlı muffin, bu baharatı kullanarak yapacağınız en ideal tatlılardan biridir. Muskatlı kek ismi de verilen bu tarif, içine eklenen ceviz ve diğer tatlandırıcılarla tam bir tatlı ziyafeti elde etmenizi sağlar. İştah açan kokusu da sofralarınıza ayrı bir lezzet katar. Muskat ve Cevizli Muffin

3) Ziyafet Tadında: Ispanaklı Fırın Patates Tarifi

Et – tavuk – balık yemeklerinin yanına çok yakışacak; üstelik tek başına tüketildiğinde dahi gayet doyurucu ve lezzetli bir önerimiz var: Ispanaklı fırın patates! Sosu muskat baharatlı fırında patates, ıspanak sevmeyenlerin bayıla bayıla yiyeceği kadar leziz. Efor gerektirmeyen, kolayca hazırlanabilen tarifin tüm detayları için hemen buyursunlar! Ispanaklı Fırın Patates (Videolu)

4) Kremalı Kış Keki (Havuç, Tarçın, Ceviz, Portakal ve Muskatın Müthiş Aroması)

Muskat baharatının en fazla kullanıldığı yerlerden birisi krema yapımıdır. Kremaların ağızda eriyen kıvamına ek bir lezzet getiren muskat ile hazırlanan kremalı kış keki de bu tadı yaşayacağınız tatlılardan biridir. Evinizde rahatlıkla temin edeceğiniz malzemeler ile muskatlı kremalı kış keki yapabilirsiniz. Kremalı Kış Keki

5) Şık ve Lezzetli Sunumuyla: Rosto Köfte

Hem görünüşü hem lezzeti ile damaklarınızı şenlendirecek püreli rosto köfte, zor beğenen özel misafirleriniz için enfes bir seçim! Çocukların da yetişkinlerin de severek yiyeceği rosto köfte, şık davet sofralarının aranan tarifi oldu. Muskatlı patates püresi ve yumuşacık köftesi bu tarifte tüm ipuçlarıyla sizleri bekliyor. Rosto Köfte Şık ve Lezzetli Sunumuyla

6) Bir Çorba Ancak Bu Kadar Fark Yaratabilir: Muskatlı Çorba

Muskat ile yapacağınız alternatif bir yemek arayışı içindeyseniz muskatlı çorbayı mutlaka denemelisiniz. Patates, havuç, kapya biber, süt ve kerevizle içinde farklı bir aroma bulunduran çorba tarifi ile iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Çeşnisi ve lezzeti bol olan çorba zengin içeriği ile sağlıklı bir özelliğe sahiptir.

Muskat ile zenginleştirebileceğiniz muskat tarifleri için tıklayın.

Cajun Baharatı: Geleneksel Hint Karışımı

Şifalı Bitkiler: Her Derde Deva En Faydalı 10 Bitki, Kullanım Tavsiyeleri

4.7 milyon kişinin takip ettiği Youtube kanalımızda videolu tariflerimizi bulabilirsiniz.

