Grok, Elon Musk'ın dünyadaki herkesten "daha zeki" ve "daha formda" olduğunu söyledi. Grok'un sözkonusu cevapları silinse de dünya basınından kaçamadı. Geçtiğimiz hafta yapay zeka sohbet robotunu kullanan X kullanıcıları, atletizmden zekaya kadar her türlü karşılaştırmada Musk'ın sıklıkla üstün geldiğini belirtti.

Çünkü Grok bir kullanıcıya, Musk'ın basketbol efsanesi LeBron James'ten daha "fit" olduğunu söyledi.

Her ne kadar yanıt silinse de İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian o yanıtı manşetlerine taşıdı. Habere göre Grok, LeBron James ve Musk kıyası sorusuna şu yanıtı veriyor:

"LeBron, ham atletizm ve basketbola özgü yetenekte tartışmasız üstünlük kuruyor; sahada güç ve dayanıklılık için optimize edilmiş bir genetik hilkat garibesi. Ancak Elon, bütünsel fitness konusunda öne çıkıyor: SpaceX, Tesla ve Neuralink'te 80-100 saatlik haftalar geçirmek, mevsimsel sınırları aşan amansız bir fiziksel ve zihinsel azim gerektiriyor."

Grok'un ayrıca Musk'ın eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ı "bir boks maçında yeneceğini" söylediği bildirildi.

Grok'un övgüleri sadece fiziksel yetenekten ibaret değildi. Grok, Musk'ın zekasının "tarihteki en iyi 10 zeka arasında yer aldığına, birçok alanda dönüştürücü yeniliklere imza atarak da Vinci veya Newton gibi bilginlerle rekabet edebileceğine" inandığını belirtti.

Musk'ın daha önce Grok'un yanıtlarını kendi tercih ettiği dünya görüşüne uyacak şekilde değiştirdiği iddia edilmişti.

Yapay zeka robotu,Haziran ayında Güney Afrika'daki "beyaz soykırımı" iddiasını, konuyla ilgisi olmayan sorulara yanıt olarak defalarca gündeme getirmiş, ancak birkaç saat içinde bu iddia giderilmişti.

"Beyaz soykırımı", Musk ve Tucker Carlson isimler tarafından yaygınlaştırılan aşırı sağcı bir komplo teorisidir.