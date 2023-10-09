Muslera bunu da yaptı. Kimseyi umursamadı

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın Antalyaspor maçından önce ne yaptığı ortaya çıktı.

Muslera bunu da yaptı. Kimseyi umursamadı

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera Manchester United maçında takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı ile çarpışmıştı.

Sakatlanan Muslera'nın kulüp doktorları Antalyaspor maçında oynamamasını istemişlerdi.

Ancak Uruguaylı yıldızın büyük bir fedakarlıkta bulunarak, "Ne olursa olsun oynayacağım. Milli maçlar nedeniyle ara var. O zaman dinlenirim" dediği ortaya çıktı.

Muslera bunun üzerine Antalyaspor karşısına iğne olarak çıktı ve kalesini yine gole kapadı.

37 yaşındaki Muslera, bu sezon 16 maçın 8'inde kalesini gole kapadı.

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