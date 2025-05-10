Muslera önümüzdeki sezon için kararını verdi mi?

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muslera, önemli bir maçtan 3 puan kazandıklarını belirterek, "Çok mutluyum, çok önemli bir maçtı. Trabzon'da bu maçı kazanabilmek bizim için çok önemliydi. Şahsi olarak ben ilk günümden beri bunu söylüyorum, her zaman maksimumu vereceğim. Bazı günlerim iyi, bazı günlerim kötü olabilir. Son güne kadar da bu sevdiğim ve mutlu olduğum kulübe elimden gelen her şeyi vermeye devam edeceğim." diye konuştu.

"TAKIM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜRLER"

Muslera, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür ederek, "Taraftarımız sene boyunca bizi destekledi. Her yerde bizim yanımızdaydılar. Çarşamba günü şimdi bir kupa maçımız var ve onu kazanmak istiyoruz. Hafta sonu da tekrar maçtan galip ayrılıp üç sene üst üste şampiyon olmayı hedefliyoruz." dedi.

Uruguaylı file bekçisi, "Önümüzdeki sezon için kararını verdi mi?" şeklindeki soruya, "Henüz konuşmadık. Fakat şampiyon olana kadar bunun üzerine konuşma gibi bir fikrimiz yok." yanıtını verdi.

"CİDDİ SAYIDA KUPALAR KAZANDIM"

Galatasaray'da geçirdiği yılları değerlendirmesi istenen Muslera, "Arşivlere bakarsanız ilk günden söylediğim şeyi görürsünüz. 'Ben buraya kupalar kaldırmak için geldim' demiştim. 14 yıldır gerçekten ciddi sayıda kupalar kaldırdım ve kazandım. Türkiye'nin en büyük kulübünde, Galatasaray'da bulunduğum için ve bunları kazandığım için çok mutluyum. Bu ülkede yaşamaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. İki çocuğumda burada doğdu. İnanılmaz hatıralarım var." diye konuştu.