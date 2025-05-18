Muslera'nın halefi için astronomik bedel: Fatih Terim de devreye girdi

FCSB Başkanı Gigi Becali, Rumen kaleci Stefan Tarnovanu’nun transferi hakkında net konuştu. Becali, Rumen medya kuruluşu Digisport’a yaptığı açıklamada “Tarnovanu sadece 10 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödenirse ayrılabilir. Bu rakamın altı kabul edilmez” dedi. Ayrıca Tarnovanu’yu takıma transfer ederken yalnızca boy uzunluğuna bakarak karar verdiğini belirtti. “Neredeyse iki metre. Küçük kaleci ne kadar yetenekli olursa olsun yetersiz kalır” diyerek kararlılığını vurguladı.

NAPOLİ VE UDİNESE YAKINDAN İZLİYOR

Romanya Ligi Süperliga’nın yeni şampiyonu FCSB’nin kalesini koruyan 25 yaşındaki Tarnovanu, bu sezonki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. İtalyan basınından Europa Calcio'nun haberine göre, Serie A ekiplerinden Napoli ve Udinese genç kaleciye yoğun ilgi gösteriyor. Napoli, geleceğe yatırım yapmak isterken; Udinese, güvenilir bir alternatif arayışında.

GALATASARAY VE AL SHABAB DA TAKİPTE

İtalyan kulüplerinin dışında Galatasaray’ın da Tarnovanu ile ilgilendiği daha önce gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılıların, 37 yaşındaki Fernando Muslera’nın yerine yeni bir isim aradığı bilinirken, Al Shabab teknik direktörü Fatih Terim'in de kaleci için nabız yokladığı belirtiliyor. Tarnovanu ise geleceğine dair açık konuştu:

Elbette ayrılmak isterim. Her futbolcu büyük takımlarda oynamak ister. Ama resmi bir gelişme olmadıkça konuşamam.

Transfermarkt verilerine göre genç kalecinin güncel piyasa değeri 4.5 milyon dolar. Becali’nin belirlediği 10 milyon dolarlık bedel ise bu rakamın iki katından fazla. Kulüplerin bu ücreti ödemeye istekli olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.