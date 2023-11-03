Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Trendyol Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçında Fall ile girdiği iki mücadele sonrası sakatlandı.

Gördüğü tedavi sonrası maça devam edemeyen Muslera, 60. dakikada yerini Günay Güvenç'e bıraktı.

Maç sonrası stadı da kolu askıda terkeden Muslera'nın son durumu belli oldu.

DİRSEĞİ ÇIKTI

GS TV'nin haberine göre; Fernando Muslera'nın sol dirseğinde çıkık meydana geldi. Muslera'nın dirseği, takım doktoru Yener ince tarafından sahada yerine yerleştirildi.

Okan Buruk, Muslera ile ilgili yaptığı açıklamada "Maç sonrası Muslera ile ilgili Yener İnce ile konuştuk. Yener İnce olayı anlattı. Son durumu hastanedeki tetkiklerde belli olacak. Dirseğinde bir hasar yoksa kolay bir şekilde atlatabiliriz. Hastanedeki kontrolden sonra durum belli olacak. İnşallah önemli bir şeyi yoktur." ifadelerini kullandı.