'Müslüm' filmi davasında Yargıtay son noktayı koydu! 9 yıllık senaryo savaşı bitti

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in hayatını konu alan Müslüm filmi, 2018’de vizyona girdi.

Hakan Kırvavaç ve Can Ulkay’ın yönettiği filmde başrolleri Timuçin Esen, Zerrin Tekindor ve Ayça Bingöl paylaştı.

Dolar kurunun 4,80 TL olduğu dönemde 84 milyon 600 bin TL hasılat yapan Müslüm, 6.480.563 izleyiciyle Türk sinemasında en çok izlenen 5’inci film oldu.

O dönemde Mine Şengöz ve Yıldız Bayazıt, filmin hikâyesinin ve senaryosunun kendilerine ait olduğunu, ancak jenerikte isimlerinin yer almadığını belirterek yapımcı Mustafa Uslu’ya İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Yıldız Bayazıt - Mine Şengöz (Üstte)

2022’de sonuçlanan davada mahkeme, Şengöz ve Bayazıt’ı haklı buldu ve Müslüm’ün senaryo sahipleri olduklarına karar verdi.

Mahkeme, filmin ön jeneriklerinde ve tanıtım materyallerinde Şengöz ile Bayazıt’ın isimlerine senarist olarak yer verilmesini hükmetti.

Yapımcı Mustafa Uslu, kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını onaylayarak Müslüm’ün senaristlerinin Mine Şengöz ve Yıldız Bayazıt olduğunu kesinleştirdi.

YÜKSEK GİŞELİ FİLMLER İCRALIK OLDU

Müslüm’ün yapımcısı Mustafa Uslu’nun diğer filmleriyle ilgili başka bir gelişme yaşandı. Müslüm’ün yanı sıra Ayla, Türk İşi Dondurma ve Çiçero, telif haklarıyla birlikte icradan satışa çıkarıldı.

İstanbul 12. İcra Dairesi’nin yayımladığı resmi ilana göre, bu dört film icra yoluyla satışa sunuldu.