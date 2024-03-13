Müslüm Gürses’in şarkısı Semicenk’i davalık etti

Kaynak: Sabah
Müslüm Gürses’in şarkısı Semicenk’i davalık etti
Son zamanların en çok dinlenen şarkıcılarından Semicenk, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in 'Biz Babadan Böyle Gördük' şarkısı yüzünden mahkemelik oldu. İşte ayrıntılar...

Günümüzün popüler şarkıcılarından Semicenk, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in "Biz babadan böyle gördük" şarkısı nedeniyle davalık oldu.

Müslüm Gürses'in 2000 yılında piyasaya sürdüğü "Biz babadan böyle gördük" şarkısını Semicenk seneler sonra yeniden seslendirdi.

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Sabah'ta yer alan habere göre; merhum sanatçının mirasçısı olan Emin Erlikhan Kısa, şarkının izin alınmadan kullanıldığını, ayrıca Semicenk'in kendisini Gürses ile düet yapıyormuş gibi gösterdiğini söyleyerek mahkemenin yolunu tuttu.

Vâris Kısa, aynı zamanda yaşanan olayın hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak şarkının yayınlandığı dijital platformlardan da kaldırılması talebinde bulundu.

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Talebi değerlendiren mahkeme "Biz babadan böyle gördük" adlı eserin Semicenk tarafından söylendiğini ve ilgili eserin her iki sanatçı tarafından düet yapılmış gibi gösterilerek seslendirildiğini belirledi. Sunulan belgeler ve bilirkişi raporunu inceleyen mahkeme istenilen tedbir talebini değerlendirdi. Yasal şartların oluşturulması nedeniyle şarkı için istenen ihtiyati tedbir talebini 100 bin lira karşılığında kabul etti. Mahkeme önümüzdeki günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu ise "Semicenk'in şarkıyı okuyabilmesi için gerekli izni Ulus Müzik'ten aldık" açıklamasında bulundu.

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