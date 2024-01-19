Muş’ta 2 kız çocuğunun şüpheli ölümü: Metruk evde asılı halde bulundular

Muş'un Varto ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde 2 kız çocuğu metruk bir evde asılı halde ölü bulundu.

Atatürk Ortaokulu’nda 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki P.A. ve Z.T.'nin akşam saatlerinde evlerine gitmemeleri üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bir süre sonra P.A.'nın babası Cemal A., iki kız çocuğunu da kendilerine ait müstakil ve metruk evde ipte asılı halde buldu.

Cemal A.'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde 2 çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi duyan yakınları sinir krizi geçirdi.

P.A. ve Z.T.'nin cansız bedenleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Muş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.