Muş’ta otomobil ile tır çarpıştı! 2 ölü 1 yaralı

İlçenin Erentepe beldesi yakınlarında, Mehmet Şirin Yiğit (38) yönetimindeki 31 LN 545 plakalı otomobil ile Mehmet Şah K'nin kullandığı şeker pancarı yüklü 49 DD 104 plakalı tır çarpıştı.

Tırın devrildiği, otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada, otomobil sürücüsü Yiğit öldü, aynı araçtaki Perizade Yiğit (59) ile tır sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla kaza yerine, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Tır sürücüsü ile AFAD ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan diğer yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bulanık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Perizade Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsünün tedavisi sürüyor.