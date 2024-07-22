Muş’ta şehir içi ulaşıma zam

Muş Belediyesi’nin aldığı yeni kararla birlikte şehir içi ulaşım yüzde 50 zamlandı. Minibüslere asılan ilanlarda şehir içi yolcu taşıma bedelinin tam bilet için 12 TL, öğrenci için ise 7,5 TL'ye yükseltildiği duyuruldu.

22 Temmuz tarihi itibarı ile yeni ücret tarifesine geçilirken, vatandaşlar tam biletin 8 liradan 12 liraya yükseltilmesine tepki gösterdi.

Yapılan zamla ilgili Muş Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama gelmezken, şehir içi dolmuşlarda bugün itibarı ile yeni tarife yürürlüğe girdi. Öte yandan 65 yaş üzeri vatandaşlara, engelli, şehit ailelerine, gazi ve ailelerine ise ulaşım ücretsiz olacak.