Muş'ta şüpheli paket fünye ile patlatıldı

Muş'ta İstasyon Caddesi Dörtyol Kavşağı'na bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

KAYNAK: İHA
Muş'ta şüpheli paket fünye ile patlatıldı

İstasyon Caddesi üzerindeki Dörtyol Kavşağı'na bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Muş-Bitlis kara yolunu çift taraflı trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Olay yerine gelen bomba imha ve inceleme şube müdürlüğü ekipleri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra fünyeyi çantaya yerleştirdi.

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Bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılan çantanın içerisinde erkek kıyafeti çıktı.

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Ekipler tarafından toplanan çanta incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayın kontrol altına alınması ile Muş-Bitlis kara yolu trafiğe açıldı.

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