Muş’ta yolcu treni, TIR’a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muş Şeker Fabrikası’nın karşısındaki hemzemin geçidinde meydana gelen olayda, Merkeze bağlı Tondoğan köyünde yüklediği boğaları şehir merkezinde kantara tartmak için götüren Emrah Sarsıcı'nın kullandığı TIR'a hemzemin geçidinde, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni hızla çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. Çevredekilerin İhbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

BOĞALAR ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN KESİLDİ

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kazada TIR'daki boğalardan 25'i hayatını kaybetti.. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kesildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.