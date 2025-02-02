Mustafa Alper Avcı "Geçmiş değil gelecek planlarımız var"

Düzenleme: Kaynak: İHA
Mustafa Alper Avcı "Geçmiş değil gelecek planlarımız var"

Kasımpaşa maçının ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor konuk ettiği Kasımpaşa’ya 5-3 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı konuştu.

"ORTA SAHADAN GELEN OYUNCULARLA GOL BULDULAR"

Avcı "Geçmişten ziyade gelecekle alakalı planlarımız var. O yüzden ben 3 günlük antrenmanlarımın devamıyla ilgili süreyle konuşmak istiyorum. Attığı gol kadar gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Bugün özellikle son 3 maçta 13 gol yiyen bir takıma karşı oynadık. Diğer tarafta özellikle kenar oyuncularıyla beraber hücum geçişlerinde sayısal üstünlük elde eden ve devamında da ceza sahası içinde, orta sahadan gelen oyuncularla gol bulan bir takımdı.

Savunma geçişlerine baktığımız zaman ciddi problemleri olan, bunun üzerine de bizim az temasla kısa sürede rakip kaleye hücum etme aksiyonları üzerinde çalıştık. Bunların hepsinin dışında nihayetinde futbolu teknik, taktik ve fiziksel anlamda ne kadar önemliyse mental olarak da değerlendirmek gerekiyor" dedi.

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